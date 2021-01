Mujer asesina a su esposo a machetazos tras ver que quería abusar de su hija

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El pasado domingo 24 de enero del presente año, en la ciudad de Guatemala, Zusana, una mujer de 36 años de edad, fue detenida por las autoridades luego de asesinar a machetazos a su pareja tras verlo que quería abusar de su hija de apenas cinco.

Los hechos se dieron en un domicilio de la mencionada localidad, cuando la dama muy molesta por el actuar del hombre comenzó a lanzar múltiples impactos con el arma blanca, provocando que quedara inconsciente.

Fue entonces que el sujeto fue llevado hacia un hospital para recibir una pronta atención, sin embargo a su arribo ya era demasiado tarde, pues ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron con la aprehensión de Zusana.

Cuando llegué a mi casa escuche algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido, pues él no me esperaba”, dijo.