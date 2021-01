"El amor de mi vida": Caroline, de 33 años, viaja a Perú y se enamora de Rómulo, de 19

Lima, Perú.- Caroline Knight encontró el amor en un joven de 19 años en Perú tras irse a como maestra de yoga, y ahora cuenta la historia que cambió su vida.

Caroline Knight, de 33 años, dejó Londres por el Amazonas, donde ahora vive con su novio Rómulo, de 19 años, que cultiva chocolate. Caroline dejó el Reino Unido para trabajar como profesora de yoga durante un período de diez días en Perú, justo antes del cierre de marzo de 2020.

Tras enamorarse de Rómulo Roque, ha decidido no volver y vivir con él en una cabaña de madera y trabajando en una granja de cacao. "Cuando vine a Perú para enseñar en un campamento de salud, pensé que me quedaría diez días, volvería a Londres y me olvidaría de todo. Pero 326 días después y un encierro, encontré el amor con Romulo e hice los recuerdos de mi vida".

Me siento segura y amada con Rómulo. Hay 14 años entre nosotros, pero no lo pienso dos veces".

Caroline dijo que se fijó en Rómulo, cuando él trabajaba con el chocolate y cuidaba a los animales. Ella contó que era tímido y cada vez que lo saludaba, sus ojos se lanzaban al suelo.

Creo que fue quizás incómodo para él, ya que temía interponerse en una relación en desarrollo entre otra persona del campamento y yo. Pero los sentimientos que tenía por él fueron instantáneos".

Caroline espera un futuro con su amor adolescente, pues mencionó que los jóvenes británicos son inmaduros y su novio no, por lo que espera llevarlo a Reino Unido a que conozca a su familia y amigos.

