"No pude contra los demonios": Madre asesina a sus 5 hijos, quema su casa y se suicida

West Virgina, Estados Unidos.- Oreanna Myers, de 25 años, le quitó la vida a sus cinco hijos de un disparo, luego quemó su casa y se quitó la vida en el patio. La joven madre dejó cuatro cartas donde confesaba el motivo de estos brutales crímenes.

El hecho conmocionó a toda la comunidad, ya que aunque para muchos Oreanna era una gran madre, enfrentaba una silenciosa batalla contra la depresión y, según ella misma escribió, "sus demonios le ganaron".

La mujer tenía tres hijos propios y dos hijastros, Haiken Jirachi Myers, de un año, Arikyle Nova Myers, de tres años, Kian Myers, de cuatro, Riley James Bumgarner, de seis y Shaun Dawson Bumgarner, de siete años. Al momento de los asesinatos el pasado 8 de diciembre del 2020, su esposo Brian Bumgarner estaba de viaje.

Fue hasta ahora que revelaron lo que contenían las cartas, cada una con un título distinto y guardadas en bolsas con cierres herméticos. De acuerdo con autoridades, tres de estas fueron encontradas pegadas con cinta al vidrio del asiento de pasajero del auto de su marido.

"Usted necesita llamar a Brian Bumgarner. Él es padre e hijo. Usted necesita llamar a Raven, ella es la madre de Shaun y Riley. Si alguien por favor llama a mi madre, díganle que lo siento, esto fue solo culpa mía y de nadie más", escribió en la desgarradora carta.

Mis demonios ganaron sobre mí y no hay vuelta atrás. Lo siento tanto que no fui lo suficientemente fuerte. Gracias. XOXO. OAM", escribió.

Le he disparado a los niños en la cabeza. Le prendí fuego a la casa. Me he disparado en la cabeza. Lo siento".