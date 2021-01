Niño de 7 años lucha contra una enfermedad mortal relacionada al Covid-19

Reino Unido.- Un niño fue ingresado en cuidados intensivos mientras luchaba contra una enfermedad mortal que se cree que está relacionada con el coronavirus en los niños.

Logan Walsh, de siete años, fue diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico seis semanas después de vencer al Covid-19 , dijo su madre.

La enfermedad, también conocida como PIMS-TS o PIMS, se ha observado en algunos niños que desarrollaron una respuesta inflamatoria sistémica después de contraer Covid-19. Parece estar relacionado con el coronavirus porque la mayoría de los niños que tienen PIMS anteriormente tenían el virus o dieron positivo en anticuerpos, lo que significa que tenían Covid-19 antes, según The Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) .

El niño y su madre, Jessica Walsh, contrajeron Covid-19 en noviembre, pero al principio Logan no presentó ningún síntoma. Sin embargo, seis semanas después, Jessica, de 43 años, llamó a los servicios de emergencia después de que su hijo comenzara a vomitar y tuviera fiebre, informa Chronicle Live .

La condición de Logan fue inicialmente descartada como un problema estomacal, dijo Jessica. Pero para el 16 de diciembre, comenzó a sentirse peor: sus manos y pies comenzaron a hincharse y comenzó a aparecer una erupción.