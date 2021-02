Celebrar su cumpleaños le costó la vida: Niño muere tras haberse contagiado del Covid-19

Ciudad de México.- La noticia de la muerte de un niño de 9 años de edad, logró conmocionar a cientos de internautas en redes sociales debido a que falleció tras haber celebrado su fiesta de cumpleaños con su familia y como consecuencia, se contagió de Covid-19; lamentablemente por complicaciones de esa enfermedad perdió la vida.

El caso de JJ Boatman ha causado conmoción en todo el mundo, pues el pequeño originario de Texas, Estados Unidos fue internado tras celebrar su festejo de cumpleaños en familia y justo sus familiares quedaron devastados tras la noticia.

Lee también: Muere el exgobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich Torres, víctima del Covid-19

Amigos, familiares y personas allegadas a JJ, lo recuerdan como un niño lleno de vida y muy cariñoso, quien no había tenido ningún síntoma de la enfermedad, pues horas antes de presentar molestias lo vieron corriendo y jugando felizmente. El pequeño que padecía asma era considerado un niño sano por su familia, pues no había presentado otras enfermedades hasta la noche en que no pudo respirar.

También te podría interesar: Tras abrazar a sus alumnos y volverse viral, maestra muere de Covid-19

El pequeño fue hospitalizado en el Cook Children´s Medical de Texas luego de que presentó dificultades para respirar, pues sus familiares recuerdan que tenía los labios morados y gritaba que le faltaba el aire.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que el niño se desmejoró en muy poco tiempo y murió debido a que tenía los pulmones llenos de líquido. Han utilizado este caso para alertar a la población que nadie está a salvo de contagiarse de Covid-19, por lo que llaman a la población a seguir las medidas de confinamiento y sana distancia.

Fuente: El Heraldo