Extraña enfermedad: Nicole no reconoce a las personas ni a sí misma; así es su vida

Reino Unido.- Una estudiante llamada Lauren Nicole-Jones sufre de un extraño padecimiento al no reconocer a las personas, ni siquiera se reconoce en la mitad de sus fotografías.

En las imágenes de su boda, se pudo reconocer por el familiar vestido blanco que usó el día tan especial, solo ese detalle le permitió reconocerse a sí misma como la novia en su propio álbum.

Lauren sufre de una condición conocida como ceguera facial, lo que significa que le cuesta reconocer a las personas. Si bien la mayoría de la gente admite que a veces se olvida una cara, el problema de Lauren es tan grave que no siempre se da cuenta de que está mirando su propio reflejo.

Nicole no puede reconocer a sus mejores amigos o personajes famosos y lucha por identificarse a sí misma en las fotografías. No existe cura para su condición, pero ha aprendido a confiar en los gestos, los hábitos y la forma en que las personas hablan antes de reconocer a las personas.

Lauren, de 33 años, de Derbyshire, dijo: "A veces puede hacer la vida bastante complicada. No siempre puedo verme en fotografías, lo que puede ser vergonzoso. Si alguien me muestra una foto y la persona tiene el pelo oscuro y mide aproximadamente mi estatura, pienso 'por qué me muestran esta foto, debo ser yo'".

