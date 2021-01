"Las cosas empeoran": Las desgarradoras palabras de Kyanna antes de morir por Covid-19

Reino Unido.- Kyanna Sutton, una cantante, suplicó en su lecho de muerte que la gente se quedara en casa, pocos días antes de morir de Covid-19 a los 28 años.

Kyanna pasó 16 días luchando por respirar mientras le administraban oxígeno y luego un ventilador antes de que su madre tomara la desgarradora decisión de apagar su soporte vital.

Te puede interesar: Enfermera del IMSS Guaymas pierde la vida en hospital de Ciudad Obregón

Ella había descrito su batalla contra el coronavirus en Facebook. Tres días después de que la cantante fue ingresada en el hospital, escribió: "Apenas puedo moverme sin perder el aliento por completo. Puedo hablar en frases".

Duermo y me despierto, pero mi respiración me despierta. Se siente como si alguien me estuviera pisando el pecho y la espalda. Se siente como si estuviera retrocediendo, supongo que las cosas empeoran antes de mejorar", escribió Kyanna.