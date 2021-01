Alcalde boliviano se infecta de Covid-19 por segunda vez: "He dado con otros síntomas"

La Paz, Bolivia.- Luis Revilla Herrero, el alcalde de La Paz, Bolivia, informó el pasado domingo junto a su municipio que se infectó de Covid-19 por segunda ocasión y justo en medio del rebrote que se vive en esta capital.

"El Gobierno Municipal de La Paz comunica que el alcalde Luis Revilla dio positivo a Covid-19 por segunda vez y se encuentra aislado en su domicilio recibiendo el tratamiento y la asistencia médica necesarias para superar nuevamente esta enfermedad", se lee en un comunicado.

El mandatario de apenas 48 años ya se había contagiado de coronavirus el pasado julio del 2020, mismo que lo llevó a mantenerse alejado de su cargo durante más de 20 días, pero esta vez el mismo confirmó de su positivo y hasta aseguró que los síntomas han cambiado.

He dado positivo a Covid-19 por segunda vez y con otros síntomas. Me encuentro aislado y estable. Les pido que no bajen la guardia, usen barbijo lávense las manos y cuiden la distancia social. ¡Gracias por sus muestras de preocupación y afecto!", tuiteó.