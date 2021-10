Una pareja da positivo a Covid-19; el Gobierno local mata a sus 12 perros por temor al contagio

Hanói, Vietnam.- Recientemente, una pareja vietnamita dio positivo a Covid-19, por lo que tuvieron que ser internados, sin embargo, tras salir del hospital se llevaron un amarga sorpresa; el gobierno local había matado a sus 12 perros, con el pretexto de que podrían propagar al virus, pese a que no hay pruebas contundentes que abalen dicha creencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La pareja era de la provincia de Lon An, pero decidieron migrar junto con sus 15 mascotas y otros dos familiares para evitar ser contagiados, ya que, los casos del nuevo coronavirus iban en aumento en su localidad, lamentablemente terminaron contrayendo el virus.

El pasado 8 de octubre la pareja partió con dirección a Ca Mau, al arribar dejaron dos de sus mascotas con un voluntario y continuaron su camino, pero esta vez a Khanh Hung, lugar en donde los obligaron a hacerse una prueba que dio positiva, por lo que fueron hospitalizados, mientras que los perros fueron llevados a un centro de cuarentena

Lamentablemente, las autoridades locales terminaron con la vida de los 12 perros, sin notificar a los familiares de la pareja. Pese a que se desconoce la causa de muerte, se cree que pudo haber fuego involucrado.

El caso levantó gran indignación en los usuarios de redes sociales, por lo que el funcionario local de Tran Tan Cong, acudió a una conferencia de prensa para justificar sus actos, que algunos consideraron como "bárbaros":

Esta acción dejó con el corazón roto a Phan Minh Hung, de 49 años, dueño de los perros, quien expresó ante los medios locales:

Ambos hemos llorado tanto que no hemos podido dormir. No quería creer que esto sucedió, realmente, no podía hacer nada para protegerlos.