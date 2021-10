Mujer en Arizona da a luz a bebé de 6.3 kilos; había sufrido 19 abortos espontáneos

Phoenix, Arizona.- Cary Patonei sorprendió al dar a luz a un bebé de 6.3 kilogramos, el doble del peso normal de un recién nacido, en días pasados en un hospital de Phoenix, Arizona.

Junto a su esposo, la mujer manifestó que su bebé es un "milagro", luego de que la pareja, padres de otros dos niños, estuvieran intentando tener otro hijo desde el año pasado, sufriendo dos abortos durante el proceso, y otros 17 antes de tener a su pequeño de dos años.

La feliz madre agregó que Finnley, nombre de su hijo recién nacido ha sido bien recibido y que es un bebé "muy bien portado". Agregó que los doctores estaban impresionados con el tamaño del niño.

Decían, 'oh por Dios, no puedo creer que sea tan grande', no podían esperar a pesarlo y medirlo", dijo Cary entre risas.