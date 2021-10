"He aceptado los riesgos": Mujeres regresan al espacio público como protesta contra los talibanes

Kabul, Afganistán.- Tras 20 años, el pasado mes de agosto, los talibanes tomaron el control de Afganistán, país en donde reino el terror durante semanas por la llegada de los insurgentes, sin embargo, las más afectadas con este cambio de régimen fueron las mujeres.

Tras poco más de un mes, los talibanes han hecho gala de la represión de los derechos de la mujer, impidiéndoles el acceso a la educación, al trabajo y a la vida pública en general, pese a que ellos mismos declararon que la población femenina no sería reprimida, además de que garantizaron su bienestar, hecho que no han cumplido.

De acuerdo con datos de CNN, durante estas semanas han habido pequeñas protestas en pro de los derechos femeninos, mismas que fueron reprimidas por los militares talibanes a punta de latigazos, disparos al aire y golpes con palos, en estas manifestaciones, ni los periodistas se han salvado de ser agredidos.

Según el mismo medio, hay algunas mujeres que hacen otro tipo de actos de protesta, como la maestra Atifa Watanyar, quien continúa dando clases de inglés a un grupo de alumnas pequeñas; también está la adolescente, de 16 años, Senam, quien afirma que le han robado su sueño de ser dentista, pero aún así se pone a estudiar sus libros de la secundaria, en la privacidad de su casa.

Finalmente está Arzo Khaliqyar, una viuda con cinco hijos que mantener, por lo que se volvió taxista, procura subir únicamente a mujeres en su vehículo, además de evitar los bloqueos talibanes, admite que sabe los riesgos.

Conozco los riesgos muy claramente, pero no tengo otra opción. No tengo otra forma. En algunos lugares donde veo puestos de control de talibanes, cambió mi ruta. Pero he aceptado este riesgo por el bien de mis hijos.