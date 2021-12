Pobladores de Kentucky se quedarían sin electricidad por semanas tras el azote de tornados

Kentucky, Estados Unidos.- La noche del pasado viernes, 10 de diciembre, los pobladores de Kentucky fueron azotados por un enjambre de tornados, mismos que dejaron al condado de Estados Unidos como una zona de desastre.

Recientemente, las alcaldesa de Mayfield, una de las zonas más afectadas del estado, declaró que posiblemente los pobladores de este sitio se quedarían sin agua y electricidad durante semnas.

Nuestra infraestructura está tan dañada. No tenemos agua corriente. Nuestra torre de agua se perdió. Nuestra gestión de agua residuales se perdió y no hay gas natural en la ciudad. Así que no tenemos nada en qué confiar (...) Así que eso es pura superviviencia para mucha de nuestra gente." Declaró Kathy Stewart O´Nan, alcaldesa de Mayfield.