FOTOS: Joven pide ayuda en TikTok tras sufrir terrible accidente con perforadora

Reino Unido.- A principios de esta semana, la usuaria de TikTok, Maia Rose, publicó un video del doloroso nuevo piercing que se hizo durante el encierro pero que terminó mal.

A través de su cuenta de TikTok, la joven escribió un mensaje a los usuarios para que la ayudaran tas sufrir un terrible accidente con una perforadora que usó y después todo se salió de control. Ella escribió: "¿Puede alguien ayudarme?"

Maia comenzó a relatar que compró varias pistolas perforadoras para piercings, pero que todo salió mal cuando una de ellas se pegó en su arete y lo pudo quitar.

¡Traje esas pistolas perforadoras y la parte posterior se ha pegado en el arete y no se saldrá (literalmente)!", dijo Rose.

Pero la situación no terminó ahí, pues dijo que todo el día tuvo que estar así, hasta trató dormir con el artefacto pero que no lo pudo hacer del lado que comúnmente lo hace: "Haciendo zoom en el área inflamada, agregó: "Lo tuve en mi oreja todo el día pero [estoy tratando] de dormir y no puedo dormir en mi lado normal. Por el amor de Dios".

De inmediato, la grabación fue vista casi por 870 mil personas. Algunos trataron de ayudarle, otros comentaron que eso se debe hacer con personas profesionales y que en casa es peligroso.

Deberías haber esperado a ver a un profesional".

El hecho de que otros que has hecho hayan funcionado no significa que siempre vaya a funcionar".

¿Usaste eso en el cartílago? ¡Se supone que no debes perforar el cartílago con una pistola !".

Fuente: The Sun