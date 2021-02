Joe Biden anula política migratoria con la que Trump financió 'su muro' fronterizo

Washington, Estados Unidos.- La mañana de este jueves 11 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atestó un duro golpe a las políticas impuestas por la administración de Donald Trump, luego de que terminara con la declaratoria de emergencia migratoria con la que el republicano consiguió fondos para construir ‘su muro’ fronterizo.

Determiné que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi Administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin”, señala el comunicado de Biden.