Niña de 2 años muere en traslado de un hospital a otro; madre acusa negligencia médica

Sao Paulo, Brasil.- Una niña de 2 años murió en el traslado en ambulancia de un hospital a otro. La madre de la menor denunció que el equipo de oxígeno de la unidad falló y, como consecuencia, murió su hija.

La pequeña, de nombre Isadora Lorena Ribeiro Mota, fue trasladada de la Unidad Básica de Salud de Sete Barras debido a complicaciones respiratorias que diagnosticaron como anemia.

Tras realizarle análisis de sangre y hacerle radiografías, los médicos a su cargo le colocaron un respirador y solicitaron su traslado a un centro médico con mayor capacidad: el Hospital Regional de Registro, ubicado a unos 21 kilómetros de distancia.

Sobre las 8:40 de la mañana, una ambulancia llegó hasta la Unidad Básica de Salud de Sete Barras para un traslado que, aparentemente, no representaba mayor problema.

La madre de la menor declaró que, durante el camino vio que su hija estaba "poniéndose morada" y notificó la situación a la enfermera del vehículo. De acuerdo con la denunciante, la especialista de salud reconoció que el equipo de oxígeno no funcionaba.

En medio del caos, la enfermera pudo comunicarse por teléfono con personal de la Unidad Básica de Salud para preguntar cómo podía arreglar el tanque de oxígeno. Sin embargo, no pudo solucionarlo y el conductor de la ambulancia aceleró.

Al llegar al hospital, fueron recibidos por un equipo médico que trató de rescatar a la pequeña Isadora. Sin embargo, la menor ya no respiraba.

Pasaron 20 minutos y no volvió. Vino un médico y me dijo que mi angelito ya no estaba, que la habían intentado todo, pero había sufrido un paro cardiaco", explicó.