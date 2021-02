Brutal crimen: Caen dos menores por violar y matar a una mujer; grabaron todo en video

Wisconsin, Estados Unidos.- Dos jóvenes de 15 y 17 años de edad fueron detenidos por matar y violar a una mujer de 36 años en un parque. Los presuntos asesinos fueron detenidos gracias que el hecho quedó registrado en un video que ya está en poder de la Policía.

Los dos menores: Kamare Lewis, de 17 años, y Kevin Spencer, de 15 años, podrían enfrentar una sentencia de 60 años tras las rejas si se les encuentra culpables.

Según autoridades locales, el 16 de septiembre de 2020 Ee Lee fue asaltada por dos jóvenes en el parque Washington Library, ubicado en Milwaukee, Wisconsin.

Los agresores la arrastraron hasta un árbol, donde la desnudaron, abusaron de ella y la golpearon en la cabeza. Lee fue trasladada a un hospital, pero debido a la gravedad de sus heridas perdió la vida tres días después.

Las autoridades actuaron rápido para atender a la víctima gracias a que un menor reportó el hecho ante el 911. Este mismo joven declaró a los agentes que había visto un video del ataque en el teléfono de Lewis.

Otro adolescente que estuvo cerca de la escena del crimen relató a las autoridades que Lewis y Spencer se acercaron pidiéndole dinero a Lee. Después la atacaron y la violaron.

Meses después del hecho, la mamá de uno de los testigos, pudo recuperar el video de la agresión y entregarlo a las autoridades como prueba para enjuiciar a los dos sospechosos.

La Fiscalía reveló que Lewis confesó haber golpeado y agredido sexualmente a Lee. En su declaración, el menor indicó: "Realmente no me preocupaba por ella porque no es alguien a quien conocía personalmente".

Uno de los testigos del caso dijo que Spencer le dijo que tanto él como Lewis golpearon y violaron a Lee. En contraste, Lewis declaró a los policías que Spencer y otros más golpearon a la víctima. Además, aseguró que "su amigo era el más agresivo".

Fuente: Fox6now