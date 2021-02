Acuchillan hasta matar a joven de 22 años; redes lo tachan de "racista" y su madre responde

Reino Unido.- La madre del joven asesinado a pulñaladas puñaladas por una pandilla callejera ha revelador que han hecho afirmaciones hirientes de que su hijo fue víctima de un ataque de odio racial.

Sven Badzak, de 22 años, fue presuntamente atacado por una banda de seis matones con cuchillos en un horrible asalto frente a una tienda de bagels cerca de su casa en Londres.

Jasna, la madre de Sven, criticó las sugerencias de las redes sociales de que el asesinato fue cometido por una pandilla negra por motivos raciales. Ella declaró a The Sun: “La Policía me ha mantenido muy de cerca de todos los desarrollos y me han dicho que la pandilla era de razas mixtas. La cuestión de un ataque por motivos raciales nunca ha sido planteada ni traída a mi atención".

En redes sociales, como Twitter, Jasna confiesa que encontró algunos comentarios hirierontes sobre el asesinato de su joven hijo. Mencionó que le duele ver que la gente opine sin haber conocido a Sven.

Las personas que dicen esto no conocen los hechos y está mal decir que esto no fue un ataque no provocado. Quiero que sean procesados ​​con todo el poder de la ley y que, si se los encuentra culpables, los encerren durante mucho tiempo".

Sven Badzak, que asistió a la misma escuela preparatoria elegante que los príncipes William y Harry, estaba viendo los mejores momentos de los goles de Liverpool en su teléfono cuando lo atacaron el 6 de febrero.

Estaba afuera de una tienda de bagels después de recolectar jugo de naranja para hacer un recado para su madre cuando fue atacado sin razón aparente.

