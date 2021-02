Le 'llueve sobre mojado': Ahora, critican a Ted Cruz por dejar a su perrito solo e irse a Cancún

Texas, Estados Unidos.- Tras las críticas a Ted Cruz por irse con su familia a Cancún durante la crisis en Texas por la tormenta invernal, ahora le caen más reproches porque dejó a su perrito 'Copo de Nieve' congelándose solo en su casa.

El miércoles 17 de febrero, Cruz y su familia volaron desde Houston hasta Cancún a las 4 de la tarde. Al día siguiente, sobre la 1 de la tarde, un reportero captó a la mascota de la familia asomándose por una ventanilla en la puerta.

Un guardia de seguridad que cuida la propiedad dijo que recibió órdenes de alimentar y vigilar a 'Copo de Nieve'. Mientras los Cruz disfrutaban de un clima cálido en el paradisiaco Cancún, su perrito, al igual que más de 350 mil texanos, resistían en temperaturas invernales.

La esposa del senador republicano y sus dos hijas se quedaron en un hotel de lujo en la playa de Cancún, mientras Cruz volaba de regreso a Texas para solidarizarse con las miles de personas que están sufriendo en su entidad.

Hasta ahora, se tiene el registro de 24 personas muertas a causa de las bajas temperaturas y la falta de energía eléctrica para echar a andar sistemas de calefacción.

Debido a las críticas que recibió, Cruz reconoció su viaje a Cancún. Sin embargo, aclaró que solo acompañó a su familia y regresó tan pronto como pudo.

Estaba intentando ser un padre. Todos hemos tomado decisiones, cuando tienes dos niñas que han tenido frío por dos días y no tienes calor o energía y te dicen: 'Mira, no tenemos escuela, porque no nos vamos de aquí'", refirió