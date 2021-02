¡A cuarentena! Hijos de Ted Cruz pasarán 10 días encerrados tras 'vacaciones' en Cancún

Texas, Estados Unidos.- Heidi Cruz y sus hijos regresaron a la fría realidad de Texas tras sus breves 'vacaciones' en Cancún. No obstante, antes de volver a clases en su escuela privada, los niños tendrán que pasar 10 días en cuarentena.

Por políticas de la Escuela San John's, cualquier estudiante que realice viajes internacionales tendrá que hacer una cuarentena de hasta 10 días a partir de su regreso a Texas.

Apenas una semana antes de que la familia Cruz hiciera el viaje a Cancún, la escuela notificó a los padres de familia sobre nuevas reglas sobre viajes durante la temporada de pandemia.

El senador republicano y su familia volaron a Cancún tras la fuerte tormenta invernal que se registró en gran parte de la entidad y dejó sin energía eléctrica a miles de personas. Cuando se reveló la noticia, Ted Cruz recibió críticas por 'irse de vacaciones' mientras la gente en Texas sufría debido a las bajas temperaturas que trajo la tormenta.

Al respecto, Cruz dijo que solo viajó a Cancún para acompañar a su familia y volvería de inmediato a Texas para solidarizarse con la gente de su estado que atraviesa por un momento difícil.

Después de que se diera a conocer esta situación, padres de familia de la Escuela San John's dejaron comentarios en la página de Facebook de la institución en contra del senador y su familia.

Desde el punto de vista de un padre, lo único que pido es que la escuela siga los lineamientos y, debo decirlo, no creo que no lo haga", mencionó Lara Hollingsworth, madre de familia.

No me siento mal por él. Hay personas hartas de aquellos que piensan que son VIPs en su escuela y que no quieren que los molesten con reglas porque interfieren con su vida social", dijo Victoria Konar, otra madre de familia.