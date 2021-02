Tras 10 meses de luchar por su vida en un hospital: Vence el cáncer y gana medalla olímpica

Ciudad de México.- La japonesa Rikako Ikee logró su primer triunfo tras superar una leucemia que le apartó durante diecinueve meses de las piscinas, al ganar este domingo la final de los 50 mariposa del Abierto de Tokio con un tiempo de 25.77 segundos.

Un crono que situó a la joven nadadora nipona, de 20 años, en la tercera plaza de la clasificación mundial del año, que encabeza la francesa Marie Wettel con una marca de 25.51.

Siento que estoy recuperando la forma gradualmente. Realmente no pensaba que pudiera nadar por debajo de los 26 segundos, por lo que estoy un poco sorprendida", señaló Ikee a la conclusión de la prueba.

Rikako Ikee, que partía como una de las grandes estrellas del equipo japonés de natación para los Juegos Olímpicos de Tokio, anunció en febrero de 2019 que padecía leucemia, una enfermedad que la obligó a permanecer hospitalizada durante diez meses, hasta que en diciembre de 2019 recibió definitivamente el alta.

Pese a que en un principio la propia Ikee descartó la posibilidad de participar en los Juegos de Tokio, el aplazamiento de la cita olímpica a causa de la pandemia de coronavirus abrió la posibilidad de que pudiera competir finalmente.

Esa opción comenzó a hacerse más real cuando Rikako Ikee, nombrada en 2018 nadadora del año en Asia tras las ocho medallas, seis de ellas de oro, que logró en los Juegos Asiáticos, volvió a competir a finales del pasado mes de agosto. Desde entonces, ha participado en un puñado de pruebas y ha rebajado en cada una de ellas sus registros.

Ha mejorado en casi un segundo y medio su marca en los 50 libre, en la que ha pasado de los 26.32 segundos que firmó el pasado mes de agosto en su retorno a las piscinas, a los 24.91 que logró a comienzos del presente mes y que suponen la quinta mejor marca mundial del año.

Sin embargo, Rikako Ikee no había competido hasta este fin de semana en ninguna prueba de mariposa, su mejor estilo y en el que ya dejó muestras de su enorme potencial en los Juegos de Río 2016, tras concluir con 16 años quinta en la final de los 100 mariposa.

El reencuentro de la nadadora japonesa con las pruebas de mariposa no ha podido ser más esperanzador, ya que si el sábado logró la tercera plaza en la final de los 100 con un tiempo de 59.44, este domingo se impuso en los 50 con un crono de 25.77 segundos.

Esas marcas permitieron a Ikee lograr la clasificación para los Campeonatos Nacionales de Japón, para los que ya tenía el billete seguro en las pruebas de 50 y 100 libre, que se disputarán el próximo mes de abril y de los que saldrán los integrantes del equipo japonés que participará en los Juegos Olímpicos.

No obstante, la nadadora japonesa deberá mejorar su tiempo en los 100 mariposa -la prueba de 50 no es olímpica- si quiere lograr el billete para los Juegos de Tokio. "En estos momentos no es algo que me planteo, cuando comience a lograr tiempos de clase mundial será el momento para pensar en ello”, indicó.

Ikee, que hace unos meses centraba sus esperanzas olímpicas en los Juegos de París 2024, no quiere que la presión de lograr una plaza para Tokio enturbie la rotunda victoria que supone ya haber vuelto a la competición tras superar una leucemia.

Fuente: EFE