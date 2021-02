Polémica: Profesor de secundaria se toca frente a alumnos durante clase en línea

Maryland, EU.- Las clases en línea que se imparten en la mayoría de los países a causa del coronavirus podrían costarle el trabajo a un asistente de profesor después de que fuera captado tocándose de manera inadecuada frente a los alumnos.

Se trata de Marc Schack, docente de educación especial en Maryland en la escuela secundaria Shady Grove de la ciudad de Gaithersburg, quien pensó que una clase en línea con estudiantes de octavo grado había terminado el miércoles pasado.

De esta manera procedió a tener algo de tiempo a solas con videos para adultos, pero mientras se tocaba, no tenía idea de que su cámara aún seguía encendida. Durante una entrevista reveló que no sabía que la llamada no había terminado.

Pensé que me había desconectado cuando terminó la clase. No tenía ni idea de que Zoom todavía estaba encendido ¿Por qué habría de hacer eso? Ese es mi trabajo. Quiero decir, eso es un comportamiento loco”, expresó.

El clip de 13 segundos se publicó más tarde en las redes sociales, mostrando a Schack mirando su pantalla, luego de pie, caminando unos pasos y procediendo a darse placer. Su nombre aparece en la pantalla como el anfitrión de la llamada de Zoom, y segundos después, aparece otro nombre, reemplazándolo como moderador.

Schack ha trabajado para las escuelas públicas del Condado de Montgomery durante 21 años y también tiene un negocio llamado Pirate Magic, donde interpreta a un personaje llamado "Captain Silly Bones" que organiza "fiestas de piratas" para los jóvenes.

Schack insiste en que la situación fue, "solo un error", y agregó: "Solo soy un humano. No soy un pervertido ni nada de eso, ya sabes. Tienes que creerme en eso... Pensé que estaba en la privacidad de mi propia casa. No tenía ni idea", concluyó.

Sin embargo, la portavoz del distrito, Gboyinde Onijala, le dijo al New York Post que una investigación estaba en curso para un "miembro del personal" por "comportamiento inapropiado que era de naturaleza sexual."

Fuente: New York Post