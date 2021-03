Joven de 19 años es apuñalado hasta morir; su primo fue asesinado de la misma forma

Londres, Inglaterra.- Un joven murió brutalmente apuñalado cuando caminaba por las calles Londres, por lo que su familia habló sobre la tragedia.

Ahmed Beker, de 19 años, murió en el lugar de los hechos en Paddington Green , al oeste de Londres , luego de ser apuñalado el viernes por la noche.

Te puede interesar: Indignante: Muere bebé de 9 meses; llegó inconsciente y con huellas de tortura al hospital

La familia de un adolescente que fue asesinado a puñaladas en las calles de Londres dijo que "nunca se curaran de lo ocurrido". Su tío James Beker, quien perdió a su propio hijo Josiph Beker, de 17 años, por un apuñalamiento en la misma calle en septiembre de 2019, dijo que la familia está "devastada".

El primo de Ahmed, Josiph, un estudiante de negocios del City of Westminster College, fue asesinado a puñaladas en un ataque "repentino y brutal" frente a un KFC en Edgware Road, a menos de 100 metros de la tragedia del viernes por la noche.

Lee también: "No puedo sobrevivir": Madre, de 27 años, deja a una carta y se suicida; tenía esta enfermedad

Mi hermano está devastado. Tengo miedo por él. No puede entender esto. No entiende lo que pasó. No lo creerá".