Tras 'golpe' a Wall Street con GameStop, joven empresario realiza bondadosa acción

Minnesota, Estados Unidos.- Después de que miles de cibernautas se organizarán para comprar de manera simultánea acciones de GameStop y darle un 'golpe' a los magnates empresarios de Wall Street al elevar el precio y hacerlos perder más de 3 mil millones el pasado viernes 29 de enero, uno de los jóvenes involucrados realizó una noble acción con su gran y nueva fortuna.

Se trata de Hunter Kahn, uno de los participantes del grupo Reddit denominado 'Wallstreetbets'; el joven empresario y estudiante de la Universidad de Cornell en Estados Unidos decidió usar parte del dinero que ganó para donar consolas y videojuegos de Nintendo Switch a los pacientes del Children's Minnesota Hospital, ubicado en Minneapolis.

De acuerdo con CNN Kahn ganó cerca de 30 mil dólares en acciones, y decidió emplear parte de ese dinero para el bien de su comunidad. Asimismo, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con los regalos que donaría y un emotivo mensaje para sus seguidores.

Como beneficiario de los recientes acontecimientos en Wall Street, creo que es importante que otros y yo compartamos nuestra buena suerte. Estos eventos han puesto de relieve mucha corrupción y con esta transferencia de poder es importante que no nos convirtamos en hombres de traje. Me enorgullece anunciar mi humilde donación de 6 conmutadores de Nintendo y juegos para acompañarlos al Children's Minnesota Hospital. No puedo parar. No se detendrá. #GameStop #HTL #eattherich @childrensmn