Bitcoin: Conoce qué es y cómo funciona la criptomoneda a la que apuesta Elon Musk

Los Ángeles, California.- Seguramente, en más de una ocasión has escuchado a la gente hablar sobre el bitcoin, las criptomonedas, y las fuertes cantidades que el empresario Elon Musk ha invertido en esta. No obstante, es posible que no tengas idea de a qué se refieren o qué significa; no te preocupes, aquí verás todo al respecto.

En el mundo financiero, el bitcoin es una criptomoneda que se una como sistema de pago, en la que ya no se requiere de un banco central. En seguida, verás más detalles de esto.

Leer también: Elon Musk hace controversiales declaraciones sobre Bitcoin y el dinero en efectivo

Cuando se dice que el bitcoin no tiene detrás un banco central, se hace referencia a que con esta se puede realizar transacciones sin intermediarios. Por si no lo sabías, los gobiernos de cada país emiten el dinero tradicional según su economía y políticas monetarias; esta cibermoneda, a diferencia de los anteriores, estableció su creación con un límite de 21 millones

Cada bitcoin se compone de 100 millones de “satoshis”, es decir, que es la unidad de cuenta mínima. Se puede adquirir entero, o en fracciones.

Desde hace 10 años, hay plataformas de intercambio que facilitan la compraventa de bitcoines con dinero local mediante transferencias en el banco. Hoy en día, hay comerciantes que aceptan bitcoins como forma de pago. Así ha ido creciendo como una alternativa de pago.

También puedes leer: Elon Musk: Conoce el proyecto espacial de SpaceX que desarrollará en el Golfo de México

Respecto a sus usos, las transacciones con bitcoins se pueden hacer mediante plataformas llamadas 'carteras' o 'billeteras' para comprar productos de forma anónima.

De igual forma, el funcionamiento del bitcoin es muy práctico para los intereses de Musk, ya que con él se pueden hacer pagos internacionales baratos, debido a que estas criptomonedas no están vinculadas a ningún país ni están sujetos a regulación. Es una moneda 'libre'.

Fuente: CNN