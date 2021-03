"Lo siento": Últimas palabras de padre a su hijo de 10 años; lo estranguló hasta matarlo

Konya, Turquía.- Ismail Kilincer, de 32 años, se disculpó con su hijo de 10 años antes de estrangularlo hasta matarlo. El sujeto abrazó y besó al pequeño antes del ataque, que según argumenta era para "prevenir al niño del pecado y asegurarse que fuera al cielo".

Luego de que este se disculpara, su hijo le dijo aterrado: "Papá, también lo siento". Según informes, el hombre se había estado sintiendo culpable por su estilo de vida y sentía que lo único perfecto en ella era su hijo.

Declaró que a diferencia de él, su hijo era un alma pura que nunca había hecho nada malo, por lo que decidió "mandarlo al cielo mientras aún vivía sin pecado".

El terrible crimen sucedió el pasado 8 de marzo cerca de las 19:00 horas. El hombre, quien justificó el asesinato argumentando que no quería que su hijo "cayera en la tentación como yo", le pidió a su esposa, Rabia Kilincer de 31 años, ir a la tienda.

Antes del incidente, mandé a mi esposa al mercado. Le dije a mi hijo que lo iba a matar. Me disculpé con él, nos abrazamos y le di un beso", dijo el padre.

Luego mencionó que se sentó en las piernas del niño y lo estranguló con sus propias manos. Luego cerró la puerta y llamó a la Policía para decirles que había "matado a alguien". Cuando llegó la Policía, encontraron al niño llamado Huseyin ya sin vida. Su cuerpo fue levantado para que le realizaran una autopsia.

Según la Policía, el asesinato fue planeado dos semanas antes. Citaron la declaración del hombre, quien argumentó:

He pecado mucho y me iré al infierno. Mi hijo iría pecando más mientras crecía. No quería que cayera en la tentación y se convirtiera en mí. Quería mandarlo al cielo mientras aún vivía sin pecado".