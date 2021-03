"Estaba enojada": Joven caníbal mata a su madre de más de 100 puñaladas y la decapita

Nueva Gales del Sur, Australia.- Rita Camilleri sobrevivió a 90 puñaladas de su hija caníbal antes de que la decapitara y le quitara la lengua, los ojos y la nariz, desfigurándola.

Un reporte reveló que la madre, de 57 años, fue apuñalada más de 100 veces por su hija Jessica Camilleri de 27 años, quien ya fue sentenciada a 21 años y 7 meses en prisión.

Lee también: Indra acabó muerta: La violaron, la quemaron viva y la tiraron; su madre reconoció el cadáver

Dos psiquiatras forenses indicaron que la hija de la mujer sufría de una discapacidad mental sustancial. El ataque ocurrió luego de que la hija enfureciera por ser enviada a un hospital para recibir tratamiento psiquiátrico luego de que amenazara en múltiples ocasiones a extraños con "romperles la cabeza".

Camilleri usó siete cuchillos de cocina para el ataque, rompiendo cuatro por la fuerza que usó antes de cortarle la cabeza a su madre y llevarla afuera de su casa para tirarla en un sendero cubierta en sangre.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio del 2019 en Australia. La joven aplastó y jugó con los ojos de su madre luego de quitárselos, además de participar en actos de "decapitación y canibalismo" después del asesinato.

Según el juez que llevó el caso, la mujer no tenía culpa alguna ni se arrepentía del crimen. Todo empeoró cuando se supo de un niño de 4 años que había estado presente durante el asesinato.Jessica se refirió al menor como "el pequeño bastardo", mismo que resultó herido luego de que ella lo atacara por tratar de defender a la víctima.

Podría interesarte: Maria nunca llegó a comer: Violan y estrangulan a niña de 7 años; tenía días desaparecida

Según escalofriantes videos captados por cámaras de la Policía, se puede ver a Camilleri el día de los hechos cubierta en sangre mientras dice:

La cabeza de mi mamá está en el concreto. ¿Puedes revivir a alguien si no tienen cabeza? ¿Puedes revivirla?".

Cuando un oficial le dijo que no, ella continúa preguntando: "¿Puedo preguntarte si mi mamá está muerta? ¿No podemos revivirla? ¿No me darán pena de muerte o algo?".

La persona que realizó la autopsia declaró que Rita sostuvo "innumerables, al menos 100 heridas con arma blanca en su cabeza y en el cuello asociadas a la decapitación".

Las llamadas que hizo la joven a la Policía también fueron reproducidas en el juicio: "Mamá se había hartado de mí porque admito que había sido un desafío y esto ya llevaba meses sucediendo".

"Se hartó de mí, me agarró del cabello y me arrastró de mi habitación a la cocina. Consiguió un cuchillo y me intentó apuñalar. Tomé el cuchillo y pensé que me apuñalaría por lo que la apuñalé de vuelta", dijo.

Estaba tan enojada que nada más la seguí apuñalando y apuñalando hasta que le quité la cabeza".

Los psiquiatras forenses indicaron a la Corte que el ataque fue provocado por una discapacidad intelectual y un trastorno del espectro autista que presentaba una obsesión por las películas de terror. El juez reconoció que Camilleri sufría de varios trastornos mentales y no podía controlar sus ataques de rabia.

Fuente: The Sun