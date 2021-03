Simulan vacunación: Joven graba cuando inyectan a su abuelita con una jeringa vacía

Floridablanca, Colombia.- Una joven que denunció en su cuenta de Instagram que están simulando colocar las vacunas contra el Covid-19. A través de un video, captó cuando una enfermera inyecta con una jeringa vacía a su abuelita.

A través de un video publicado en su perfil, Dayana Hernández Alvarado pidió estar alertas en Colombia por presuntos casos de simulación para no aplicar la dosis contra el coronavirus.

Lee también: ¿Nueva estafa? Vacunan a personas de la tercera edad con aire y no contra el coronavirus

El video inicia con Dayana entrando junto a su abuelita a un recinto donde sería vacunada y recibiría un carné con la información sobre la dosis y el proceso que debe seguir después

Una vez sentada, Dayana graba cuando la enfermera pincha a su abuelita con una jeringa vacía y, al darse cuenta, emite un "¡Ay!" antes de retirarse por la vacuna.

No, no. No tenía nada", le responde la enfermera.