Tragedia: Grace de 6 años desapareció y acabó muerta; joven de 14 años sería su asesino

Indiana, Estados Unidos.- Tras horas desaparecida, hallan muerta a una niña de 6 años identificada como Grace Ross. Autoridades detuvieron a un menor de 14 años como el principal sospechoso de su muerte.

La pequeña fue encontrada sin vida en un área boscosa en New Carlisle el pasado viernes 12 de marzo a alrededor de las 20:25 horas de la noche, menos de dos horas después de que fuera reportada como desaparecida por su familia a las 18:30 horas.

Lee también: Maria nunca llegó a comer: Violan y estrangulan a niña de 7 años; tenía días desaparecida

El joven arrestado, quien no fue identificado por ser menor de edad, está involucrado en la trágica muerte de Grace, aunque aún no se confirma cómo murió. La autopsia, programada para este domingo, no ha sido revelada.

Un vecino, quien vivía cerca de la familia, comentó a medios locales que todos están sorprendidos por la muerte de Grace: "Justo en tu puerta trasera, nunca anticipas que algo así va a pasar en tu área", dijo.

La tía de la víctima, Nicole Ross, empezó una cuenta para recaudar fondos en Facebook para el funeral. Hasta el momento se han recaudado más de 21 mil dólares.

Mi hermosa sobrina de 6 años, Grace Ross, murió ayer. Ahora ya es un ángel en el cielo", se lee en el comunicado en la página.

Podría interesarte: Bebé de 7 meses agoniza hasta morir; sus padres lo golpeaban y quemaban con cigarros

Este domingo, se realizó una vigilia, en la cual familia, amigos y vecinos se reunieron en memoria de Grace para llevar velas, flores y monos de peluche a un parque.

Iba con un extraño en la calle y le decía: 'Hola, soy Grace y tengo 6 años'. Su sonrisa incluso se veía a través del cubrebocas", contó su madre Michelle Ross.

Aún se desconoce si al menor detenido se le imputarán cargos o si habría sido él el responsable directo de su muerte. El caso sigue bajo investigación y aún se está a la espera de los resultados de su autopsia.

Fuente: Daily Mail