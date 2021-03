Atroz crimen: Ciclista atropella a anciano y se da la fuga; se fracturó el cráneo y murió

Reino Unido.- Un ciclista albanés acusado de derribar y matar a un trabajador del hospital dijo a un tribunal que huyó del lugar del accidente porque le preocupaba ser deportado.

Ermir Loka, de 23 años, supuestamente pasó un semáforo en rojo y golpeó a Peter McCombie, de 72 años, cuando el administrador de recursos humanos se dirigía a casa desde el Hospital Royal London en Whitechapel.

La cabeza del señor McCombie golpeó el pavimento con tanta fuerza que le fracturó el cráneo y dañó su cerebro. También sufrió una fractura de mandíbula, una costilla rota y hematomas en las piernas.

McCombie fue trasladado al hospital para recibir tratamiento, pero lamentablemente murió a causa de sus heridas ocho días después. Al presentar pruebas, Loka afirmó que tenía dos trabajos y que solo había dormido tres horas por noche en la semana previa al incidente.

Dijo que trabajaba de 8:00 a las 17:00 horas en un sitio de construcción en Peckham y luego trabajaba por la noche en un restaurante turco en Gants Hill, terminando a las 4:30 horas.

Hugh Mullan, defendiendo a Loka, preguntó: "¿Cuánto dormiste cada noche?", Loka respondió: "Aproximadamente 3 horas en un período de 24 horas. Para ser honesto, estaba bastante cansado, pero era el último día y íbamos a terminar y yo tenía el fin de semana para descansar".

El ciclista confesó que trató de desviarse hacia la derecha, pero que no pudo, trató de presionar los frenos y no tuvo tiempo de hacerlo. Después se cayó al suelo boca abajo, permaneció algunos segundos en el piso y no podía entender lo que pasaba.

Entonces me levanté, miré a mi izquierda, pude ver al hombre acostado, pude ver que tenía los ojos abiertos y llevaba una máscara, Tuve muy poco tiempo para pensar qué hacer, y al ver que el accidente sucedió en medio de la carretera, la policía estaría allí en 2 o 3 minutos y me detendría y descubriría que estaba aquí ilegalmente".

Dijo que no vio que la cabeza de McCombie estuviera sangrando después de la colisión. Después de que la policía distribuyó imágenes de CCTV de Loka, un amigo lo confrontó sobre el accidente, escuchó el tribunal. Se entregó a la comisaría de policía de Leyton el 28 de julio.

Fuente: The Sun