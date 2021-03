Malik asesinó a su esposa y a cuatro de sus familiares por un cheque de estímulos

Indianápolis, Estados Unidos.- Una discusión por un cheque de mil 400 dólares (casi 29 mil pesos) desató un fatal tiroteo en el que cinco personas perdieron la vida, todos los fallecidos eran familiares.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos encontraron a cinco víctimas fatales. El responsable, Malik Halfacre, mató a su pareja Jeanettrius Moore, a su hijastra, a su suegra y a un hermano y un primo de su mujer.

Lee también: Masacran a familia en Veracruz: Comando armado asesina a cuatro, entre ellos un menor

De acuerdo con familiares de las víctimas, Malik quería que Moore le diera la mitad del cheque de estímulos por el pago de impuestos. Sin embargo, la mujer se negó rotundamente:

Ella dijo: 'No, tú no mereces nada de esto. Yo trabajé. Yo me hice cargo de nuestros hijos. Tú no hiciste nada", relató Wendy Johnson, prima de Jeanettrius.