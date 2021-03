Hija de ex senador de Estados Unidos insulta a pareja de origen asiático en Nueva York

Atlanta, Estados Unidos.- Los eventos racistas continúan en Estados Unidos, donde ahora una mujer fue señalada por insultar a unas personas de origen asiático.

Los hechos quedaron registrados en una grabación que la misma víctima de nombre María Ha compartió a través de su cuenta de Instagram, donde se muestra a una mujer insultarla a ella y su pareja Daniel Lee.

La agresión se dio en calles de Nueva York, cuando la agresora identificada como hija del ex senador por el Partido Demócrata, Daniel Patrick Moynihan.

En su publicación la mujer escribió:



Iba de camino a una sesión de fotos esta tarde cuando esta mujer se acerca mucho a mi cara, hace contacto visual directo (mira hacia abajo) conmigo y me dice: "No eres de aquí. Vuelve a la China comunista, perra". Honestamente, me sorprendió y no supe realmente cómo reaccionar."