Brutal tragedia: Niños salen por helados y terminan muertos; hombre ebrio los atropelló

Sídney, Australia.- Un conductor, identificado como Samuel William Davidson, que iba drogado y alcoholizado atropelló a siete niños y mató a cuatro.

El sujeto enfrenta décadas tras las rejas por el terrible choque sucedido en febrero del 2020. Los hermanos Antony, de 13 años, Angelina de 12, Siena Abdallah de 9 y su prima Veronique Sakr de 11 fueron asesinados por el hombre, quien se subió a un sendero y los embistió.

El padre de tres de las cuatro víctimas, a quien mató el hombre que conducía a exceso de velocidad, declaró que estaba devastado. En el juicio, declaró:

Me arrancó el corazón y le pasó por encima (...) Atropelló a mis hijos como una podadora corta el césped".

Davidson había pasado el día bebiendo y drogándose antes de subir al auto. Un testigo reportó que el hombre conducía de manera errática de lado a lado y se reía mientras conducía sin la camisa puesta. El hombre manejaba a más de 133 km/h cuando perdió el control, al menor 80 km/h sobre el límite de velocidad.

Al atropellarlos, el sujeto saltó desde su auto y gritó: "¡¿Qué hice?! Maté a personas. Iré a la cárcel". Un quinto menor fue dejado en condición crítica y pasó 80 días en el hospital, pero sobrevivió. Otros dos también resultaron lesionados.

Los niños habían ido a comprar helados cuando fueron embestidos por detrás, a eso de las 19:50 horas de la noche. Según reportes, Davidson había empezado a beber desde las 7:00 horas de la mañana y su último trago fue a las 19:40 horas, solo 10 minutos antes del brutal choque.

El hombre de 30 años se declaró culpable de tres cargos de homicidio involuntario, cada uno con una pena máxima de 25 años tras las rejas. El hombre también se declaró culpable de tres cargos relacionados a las heridas que le causó a los menores, incluyendo un niño que sufrió daño cerebral permanente.

La madre de los niños declaró: "Mi corazón fue perforado con una espada. Ya no soy la misma persona, mi familia ha sido destruida. Mi corazón está roto pero no me voy a caer porque tengo al espíritu santo guiándome".

El padre de Veronique, prima de los otros tres fallecidos, dijo que la última vez que vio a su única hija fue cuando ella celebró su cumpleaños el 28 de enero.

La única vez que un padre debe caminar con su princesa por el altar de la iglesia es en su boda; en vez de eso la llevé por el altar en su funeral", declaró.

El hombre será sentenciado el próximo 9 de abril del 2021.

