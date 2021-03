Madre vive horas de angustia después de que le robaran el coche con su hija dentro

Georgia, Estados Unidos.- Elizabeth Grisby vivió horas de angustia después de que le robaran el coche con su hija de 1 año a bordo. Alrededor de 13 horas después, las autoridades confirmaron que la habían rescatado.

En el transcurso de las noches y primeras horas de la madrugada, Elizabeth dedica su tiempo a hacer entregas. Debido a que no tiene con quien dejar a su niña, la lleva consigo en el asiento trasero.

Lee también: Un infierno: Engañan y drogan a niña de 15 años; más de 20 hombres la violaron durante 8 días

Sobre las 2 de la madrugada del jueves, la madre bajó a hacer una entrega y pensó que, como no iba a demorar más que segundos, no habría problema si dejaba el coche encendido.

Esos momentos bastaron para que varios sujetos subieran a su vehículo y se dieran a la fuga. Sin saberlo, los hombres se habían llevado a su bebé, de nombre Royalty, dormida en el asiento trasero.

El hecho se reportó de inmediato y una Alerta Amber comenzó a hacer eco en la región. Las autoridades emprendieron una fuerte búsqueda por los alrededores hasta que encontraron el vehículo de Elizabeth.

Sin embargo, tanto la bebé como los sospechosos no fueron hallados. La Policía de Dekalb anunció que había un adolescente bajo custodia que podría estar relacionada con el hecho.

Lee también: ¡De terror! El último VIDEO de Maia, niña de 7 años, con su secuestrador; está desaparecida

Yo solo quiero a mi bebé en casa. No me importa nada sobre el auto, no me importa nada de eso. Yo solo quiero a mi bebé, es todo lo que me preocupa", dijo Elizabeth