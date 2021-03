¿Saldrá de la cárcel? Emma Coronel, esposa del 'Chapo' Guzmán, toma drástica decisión

Virginia, Estados Unidos.- Emma Coronel Aispuro tomó la fuerte decisión de renunciar a su derecho a tener una audiencia preliminar tras su encarcelamiento en el condado de Alexandra, Virginia.

Este viernes 19 de marzo, se informó que la esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, decidió rechazar la audiencia preliminar a la que tenía derecho y que aún no tenía fecha establecida.

Según la Ley Federal de Procedimientos Criminales de Estados Unidos, las razones por las que un acusado llega a renunciar a una audiencia son porque puede ser dejado en libertad por falta de pruebas. “Entiendo que se me ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en este tribunal, o se me ha acusado de violar los términos de libertad condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal”, dijo Coronel en una carta leída en la Corte.

Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar", finalizó Aispuro.

Milenio señaló que, la ley permite a un acusado de un delito no menor, renunciar a la audiencia ante un juez magistrado. Esto se puede derivar de muchas razones, como que el distrito en donde fue detenido no sea donde ocurrieron los crímenes. También puede ser que el plazo después de la primera aparición se haya cumplido. Otra puede ser que el juez de primera instancia no encuentra una causa probable para relacionarla con el delito, por lo que debe desestimar la denuncia y poner al acusado en libertad.

