Mujer embarazada cae en coma por Covid-19 y cuando despertó su bebé tenía casi un mes

Tennessee, Estados Unidos.- Debido a complicaciones por el Covid-19, Emily Brown cayó en coma durante la última etapa de su embarazo. Al despertar, lo primero que vio fue una foto de su bebé, quien había nacido tres semanas antes.

La mujer de 30 años relató que durante el séptimo mes de su embarazo ella y su esposo Josh supieron que tendrían un varón. Decidieron celebrar la noticia rodeados de familiares y amigos en un restaurante.

Fue entonces que, sin importar lo que comiera, nada parecía tener sabor. Emily se asustó debido a que era un síntoma del Covid-19. Al día siguiente la sospecha se corroboró, estaba enferma.

Esa semana, los síntomas relacionados con el coronavirus se volvieron más agresivos y la futura madre tuvo que ser trasladada a un hospital debido a dificultades para respirar y fiebre.

Estaba tan enferma que me pusieron un ventilador y me indujeron en coma. Los médicos le dijeron a mi familia que tal vez no sobreviviría y realizaron una cesárea de emergencia para dar a luz", dijo.