VIDEO: Mata a su abuelo de 77 años y le mutila las orejas; lo golpeó con un bat y lo apuñaló

Florida, Estados Unidos.- Kolby Allen Parker, de 30 años, confesó haber asesinado a su abuelo Ronal Wells Sr. mientras cargaba con sus orejas mutiladas en sus bolsillos.

El sujeto confesó haber golpeado al hombre de 77 años con un bat de beisbol y luego apuñalarlo con un cuchillo luego de que ambos estuvieran fumando marihuana en el porche de su casa.

Lee también: El feminicidio de Rubí: Su ex la secuestró y salió libre; se vistió de enfermero y la mató a tiros

Parker aseguró que mató a su abuelo porque trataba "de defenderse" y que la situación "se salió de control". Así fue como lo mencionó en una llamada al 911: "Me gustaría reportar un incidente. Un veterano de Vietnam me atacó y me tuve que defender. Todo se salió de control".

Según informes, Parker también dijo:

Estábamos fumando marihuana, solo estábamos hablando. De repente el toma un cuchillo, me intenta alcanzar y me tuve que defender... ahora está muerto".

El día de su detención, la cual quedó grabada en un impactante video tomado por oficiales, el sujeto intentó atacar a los agentes y quitarles la pistola, sin embargo, fue sometido hasta que cinco policías lograron poner la situación bajo control al tener que darle una descarga eléctrica.

Antes del altercado con los agentes, el sujeto metió las manos a los bolsillos de sus shorts y sacó una sangrienta sorpresa: las orejas cercenadas de su abuelo.

Podría interesarte: Romance termina en tragedia: Cae trailero que estranguló y golpeó a María Belén hasta matarla

El hombre admitió ante las autoridades que sacó un bat de beisbol y golpeó a Wells en la cabeza varias veces antes de apuñalarlo y quitarle la vida. Luego confesó haberle cortado las orejas.

Dentro de la casa, en la que ambos vivían, encontraron un bat ensangrentado y un cuchillo de carnicero. De acuerdo con medios locales, Parker confesó que lo mató porque quería que estuviera con su abuela fallecida.

El asesino ya fue acusado de homicidio en segundo grado, agresión a un oficial de la Policía y resistir arresto con violencia. El hombre está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado.

Fuente: The Sun y Daily Commercial