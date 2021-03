Hallan el cuerpo de Bethany Edwards, de 24 años, tirado en un bosque; tenían semanas de búsqueda

Bedfordshire, Inglaterra.- La Policía que buscaba a una mujer desaparecida encontró un cuerpo en una reserva natural del National Trust.

Se cree que Bethany Edwards, de 24 años, desapareció hace al menos dos semanas. Los policías pidieron ayuda para encontrar a la rubia el viernes y dijeron que tenía vínculos con Bedfordshire y Northampton.

Te puede interesar: El feminicidio de Rubí: Su ex la secuestró y salió libre; se vistió de enfermero y la mató a tiros

Hablaron de su preocupación por el bienestar de Bethany y le pidieron a cualquier persona que tuviera información sobre dónde había estado durante la última quincena que se pusiera en contacto.

Trágicamente, la fuerza confirmó que encontraron un cuerpo en una reserva natural en Sharpenhoe, Bedfordshire. El descubrimiento se realizó horas después de su solicitud de información.

Lee también: Romance termina en tragedia: Cae trailero que estranguló y golpeó a María Belén hasta matarla

Los oficiales dicen que aún no se ha realizado una identificación formal, sin embargo, la familia de Bethany ha sido informada. La Policía no ha dicho si está tratando la muerte como sospechosa o no.

Fuente: The Sun