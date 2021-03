Por venganza: Hombre busca a su violador y lo mata; asegura que cometió más de 10 homicidios

Woodbury, Nueva Jersey.- Sean Lannon, un hombre de 47 años, por venganza buscó a su violador y lo mató a golpes. No obstante, confesó que ha cometido más de 10 homicidios. Estos no se han relacionado con su abusador.

El motivo de la terrible confesión del homicida fue el remordimiento, según información oficial verificada. En total, Lannon habría cometido 16 homicidios, comenzando con su cruel venganza.

Este caso inició el pasado 5 de marzo, cuando en un estacionamiento del Albuquerque International Sunport, el aeropuerto más grande de Nuevo México, fueron encontrados los cuerpos de quien fuera la exesposa de Lannon y de otras tres personas en un vehículo. Sean confesó este crimen y otros 11, además del asesinato del violador.

Sean Lannon asegura ser asesino serial

A su presunto violador sexual, lo mató cuando fue a confrontarlo y esté lo provocó; lo mató a golpes. Respecto a los cuerpos que se descubrieron en el auto, pero aún no se ha determinado la causa de muerte.

Por su parte, Sean en su declaración mencionó que a las otras 11 personas las llevaba a su residencia en Nuevo México, con engaños y ahí las desollaba.

No obstante, autoridades de Nuevo México mencionaron que no hay información que compruebe su confesión, pues no se han reportado desapariciones de esas otras 11 personas, ni cuerpos encontrados que encajen con la descripción que él ha mencionado.

El caso, que aún no se ha concluido, ya dio la vuelta a todo el país, al grado de que agentes del FBI, del Servicio Federal de Alguaciles y de otras dependencias ya están trabajando.

