Él es Ahmad, el gatillero de la masacre en supermercado de Colorado que dejó 10 muertos

Colorado, Estados Unidos.- Ahmad Al Aliwi Alissa es el primer sospechoso de la masacre que ocurrió en un supermercado en Colorado el pasado 22 de marzo. Según informes oficiales, mató a 10 personas con un rifle.

Ahmad Alissa, de solo 21 años, ya enfrenta 10 cargos por asesinato de primer grado, por disparar con un rifle en una tienda muy popular en Estados Unidos, llamada Kings Soopers, en Boulder, Colorado; según información oficial, había gente esperando su vacuna contra el Covid-19.

Pese a que las autoridades pudieron atraparlo, aún no tienen claro el motivo de su masacre, informó el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, en la reunión informativa. No obstante, garantizaron que Ahmad pagaría por la terrible masacre que realizó.

Por su parte, el hermano del presunto asesino mencionó para un medio local que cree que este padece de sus facultades mentales:

Cuando estaba almorzando con mi hermano en un restaurante, dijo: 'La gente está en el estacionamiento, me están buscando'", dijo Ali Aliwi Alissa, de 34 años. "Él salió, y no había nadie. No sabíamos lo que estaba pasando en su cabeza".