Kita rompe con su novio 'posesivo' y él cobra brutal venganza: "Te arruinaré"

Dagmara Kita sufrió la vengaza de su ex por dejarlo. Foto: Internet

Londres, Inglaterra.- Una modelo decidió revelar los mensajes de texto escalofriantes de su ex que hackeó su cuenta bancaria, correo electrónico y Snapchat por deshacerse de ella.

Dagmara Kita, de 24 años, tuvo que esconderse para huir de su ex Nick Doyle después de que él realizó un plan de venganza para "arruinarla" financieramente.

En un aterrador asalto a sus finanzas, Doyle, de 30 años, que estaba furioso por haber sido abandonado por Kita, había logrado tomar el control de su dirección IP. Luego pirateó su banco en línea y cuentas de redes sociales.

Kita recibió un mensaje de Doyle que decía "f .. conmigo y te prometo que te arrepentirás" antes de recibir un mensaje de texto de su banco diciendo que su cuenta había sido despojada de miles de libras.

Durante una serie de mensajes de texto a la víctima, algunos con nombres falsos, él le advirtió que no huyera de regreso a su Polonia natal. Él dijo: '' Correcto, mi pequeño pétalo, he podido ver todas tus cosas. Tengo tus inicios de sesión en el banco y tengo tus inicios de sesión en Snapchat".

Añadió: "Voy a hundir tu puntaje de crédito, voy a endeudarte los dientes, agotaré tus cuentas bancarias". Créame, no podrá usar su wi-fi sin que yo lo sepa. Te lo prometo, juro por la vida de mi sobrino no nacido que te arruinaré hasta el punto de que no irás a Polonia".

Luego le envió un correo electrónico desde su propia cuenta firmada con las palabras "mucho amor, mier..." para que ella supiera que no estaba mintiendo.

Doyle fue arrestado después de que la señorita Kita acudiera a la Policía y detallara cómo la habían bombardeado con llamadas telefónicas amenazadoras. También describió cómo había seguido sus movimientos al iniciar sesión en sus cuentas en línea.

Fuente: The Sun