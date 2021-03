Niño se despide de su hermana sin saber que perdería la vida; tuvo una muerte brutal: "Me voy"

West Midlands, Inglaterra.- Un niño de 14 años de dijo "me voy a dormir" momentos antes de morir después de caer por el techo de una fábrica, así lo reveló su hermana angustiada.

Mason Scott estaba jugando con sus amigos en la fábrica abandonada en Coventry, West Midlands, alrededor de las 17:00 horas cuando ocurrió la tragedia.

Fue trasladado de urgencia al hospital, pero lamentablemente no pudo ser salvado y murió poco después. La Policía dice que la muerte del adolescente no está siendo tratada como sospechosa.

Su hermana Morgan ahora ha revelado las trágicas palabras finales del adolescente mientras agonizaba. Ella le dijo a The Sun Online: "Él dijo 'cinco minutos más, me voy a dormir'. Me consuela que pensara que se iba a dormir”.

Morgan, quien publicó un desgarrador homenaje en las redes sociales a su hermano, también comentó que sus compañeros de la escuela quedaron "devastados" por el fatal accidente.

El padre de Mason, Craig Finch, también rindió homenaje al adolescente y dijo que solo salió porque su computadora estaba rota. Añadió: "Mason solo estaba jugando con sus compañeros. Por lo general, solo jugaba con ellos en línea; odiaba salir. Nos ha devastado por completo".

Los vecinos dicen que el niño estaba jugando con sus amigos en la vieja fábrica de bicicletas cuando se cayó por el techo. Las autoridades de West Midlands confirmaron la tragedia y finalizaron diciendo que la muerte de Mason será llevada con el forense para su dictamen.

