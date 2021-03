Tirador de Colorado "es un estúpido solitario", dice su cuñado; mató a 10 personas

Colorado, Estados Unidos.- Ahmad Alissa -el tirador que asesinó a 10 personas en un centro comercial- fue descrito por su cuñado como una persona solitaria que vive en el sótano de su familia y que nunca ha tenido novia.

Este lunes 22 de marzo, el joven de 21 años asesinó a 10 personas en una tienda de King Soopers en Boulder. Las autoridades investigan el caso debido a que todavía no se tiene claro cuáles fueron las causas que motivaron el atentado.

En diversos círculos sociales se ha descrito al joven de varias maneras. Por ejemplo, sus excompañeros de secundaria se refirieron a él como un "paranoico", "antisocial", "violento" y con el temperamento de un demonio.

Ahora, su cuñado Usame Almusa habló sobre la perspectiva que tiene sobre él y reveló más detalles acerca del introvertido estilo de vida que llevaba hasta el día que ocurrió el tiroteo.

Él tenía una reputación por ser estúpido, nada listo. No era propiamente un musulmán, no sé qué clase de musulmán era él. No iba a la mezquita a la que yo iba", relató.