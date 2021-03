VIDEO: ¡Se arrancó un músculo del pecho! Fisicoculturista sufre impresionante lesión

Londres, Inglaterra.- Luego de levantar más peso del que podía soportar, Ryan Crowley, fisicoculturista de 23 años sufrió una grave lesión, la cual rompió su músculo pectoral separándolo del hueso. La sorprendente escena quedó grabada en video por su entrenador.

De acuerdo con el deportista de alto rendimiento, se encontraba cargando pesas, sin embargo, intentó levantar peso de más, lo que provocó que el pecho se le 'levantara' al lesionarse el tendón pectoral.

El joven fue llevado de urgencias al hospital para realizarle una operación con costo de 25 mil dólares, por lo que su entrenador, Larry Wheels, decidió difundir el video en las redes sociales para pedir donaciones por parte de sus fanáticos.

Afortunadamente se logró recaudar la cantidad de la cirugía y Ryan mostró fotografías posteriores a la intervención, en donde además agradeció el apoyo de sus seguidores por medio de su Instagram.

No puedo creer que haya sucedido, me arrancó completamente el tendón pectoral del hueso. Rezo para que esto no arruine el resto de mi carrera", escribió el deportista en las redes sociales.