Trump arremete contra Biden de nuevo; asegura que trato a niños migrantes es "indignante"

Florida, Estados Unidos.- De nueva cuenta el expresidente Donald Trump criticó al Gobierno de Joe Biden, pero esta vez lo hizo para juzgar la forma en que se trata a los niños migrantes que permanecen en la frontera sur.

El magnate aseguró que la forma en la que los niños son tratados es algo "indignante", al tiempo que hizo referencia a la manera en la que su administración tenía controlado el flujo de migrantes, un lugar que insistió en calificar como "un desastre".

En entrevista para The Ingraham Angle, el expresidente aseveró que los migrantes se evitaban el viajar a Estados Unidos porque sabían que no los dejarían pasar, algo que no ocurre en la actualidad.

Teníamos la política 'Quédate en México' y eso significaba que no íbamos a deja a la gente esperando en nuestro país hasta ser completamente investigados, lo que no sucedía con la mayoría, que tenía que volver a su país".

Cabe destacar que durante el Gobierno de Trump, indignó a la opinión pública la manera en que los hijos de migrantes eran tratados, pues se difundieron imágenes en donde se vio a los menores en jaulas, recibiendo poca comida o atención médica y separados de sus padres mientras se arropaban con unas mantas que simulaban aluminio.

Si somos indiferentes frente a estas barbaridades, entonces dejemos de llamarnos humanidad. 11.500 niños enjaulados por Trump, lejos de sus padres. Miles de denuncias en clínicas psiquiátricas por abusos y uso ilegal de psicofármacos. Ninguna persona, ningún niño es ilegal pic.twitter.com/xdXJ57lL1T — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) June 24, 2018

Sin embargo, Trump ha vuelto a arremeter contra Biden al juzgar la política migratoria, pero sobre todo, rechazar la cancelación de la construcción del muro fronterizo que si Gobierno impulsó.

Fuente: El Universal, El Diario NY