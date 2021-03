"Me violaron": Niña de 12 años queda embarazada tras brutal abuso; la amenazaron de muerte

República Dominicana.- Una niña de 12 años resultó embarazada de una violación y, mientras otras pequeñas de su edad estudian y juegan, ella tendrá que convertirse en madre y su vida tendrá un cambio irreversible.

La menor actualmente tiene siete meses de embarazo. Nunca reveló quién abusó de ella por temor a que el violador cumpla su amenaza. Asegura que él le dijo que si hablaba, la iba a matar.

La pequeña narró cómo fue el desgarrador momento en el que recibió amenazas del 'monstruo' que abusó de ellas. Así relató el infierno que vivió, el cual sucedió mientras estaba acompañada de una prima.

Yo iba a gritar y me tapó la boca. Me quitó el vestido y me hizo una cosa mala, después me quitó los panties y me hizo una cosa mal hecha y le dijo a mi prima que si hablaba también la iba a matar".

"Entonces, mi prima le dijo que no, que ella no iba a hablar y yo también le dije que no iba a hablar para que no me golpeara. Después me soltó y me dijo que si yo hablaba me iba a matar", contó.

El hombre que abusó de ella sigue en libertad y se desconoce la identidad, mientras que la niña vive angustiada por su embarazo a tan corta edad.

"Me violaron y después me sentí mal. Tengo siete meses de embarazo, voy a cumplir 13 años, yo nunca pensé que esto me iba a pasar. Me dolió mucho cuando yo sentí que él me hizo eso", narró.

La menor vive con sus padres y hermanos pequeños en condiciones de pobreza. Pese a que la menor ha abandonado los estudios desde que salió embarazada, dice que cuando sea grande quiere ser maestra.

La niña no cuenta con los recursos económicos para traer a un bebé al mundo, sin embargo, una plataforma de donaciones llamada Jompéame publicó su historia con la intención de recaudar apoyos para ella y su bebé.

Fuente: Diario Libre