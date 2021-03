VIDEO: ¡De no creerse! Este fue el peligroso acto que hizo un ladrón para no ser atrapado

Este fue el peligroso acto que hizo un ladrón para no ser atrapado. Foto: Unsplash.com

Ibagué, Colombia.- Un ladrón que estaba robando una casa fue descubierto por los inquilinos; para no ser atrapado y llevado a la justicia, el astuto realizó un peligroso acto que fue plasmado en un video.

Según información oficial, los increíbles eventos ocurrieron en el barrio de Galán, en la ciudad de Ibagué, Colombia, el pasado 26 de marzo.

De acuerdo con testigos, el delincuente ingresó a una vivienda con el objetivo de robar objetos de valor. No obstante, la casa no estaba sola, pues había varios residentes.

Cuando fue descubierto, comenzó una persecución dentro de la casa de dos niveles acompañada de varios gritos. Ante esto, un vecino de la casa de enfrente comenzó a grabar y capturó el momento exacto en el que el ladrón sale por un balcón y, sin pensarlo, ¡brinca desde el segundo piso!

No obstante, afuera de la vivienda ya lo estaban esperando más ciudadanos para enfrentarlo y hacer justicia por su propia mano. Lo anterior no fue impedimento para el ladrón, pues, como pudo, logró soltarse y echarse a correr para que no lo golpearan ni procesaran; o eso se aprecia en el material audiovisual.

Según Ecos de Combeima, las personas lo siguieron al delincuente y lograron arrinconarlo hasta llegó la Policía y poder procesarlo. No se reportaron heridos ni daños materiales, hasta el momento.

Fuente: Ecos de Combeima