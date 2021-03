FUERTE VIDEO: Desconocido le corta la cara a una latina en una boutique de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Un aterrador video compartido en redes sociales muestra el momento en el que un hombre entra a una boutique en Nueva York, cruza un par de palabras con la dependiente y le corta la cara con una navaja.

La víctima, Desteny Cabrera, terminó con una herida profunda desde el lado derecho de la nariz hasta su mejilla izquierda. Tras el ataque, el agresor huye de la tienda lo más rápido posible, mientras la joven se lleva la mano a la cara. Chorros de sangre empapan su mano y salpican sobre el suelo.

Gracias a otros videos de vigilancia, la Policía de Nueva York pudo ver la cara del hombre que viste una sudadera negra de marca Adidas. Sobre las 3:40 de la tarde, el hombre camina hasta la boutique, Steph's Designs y se acomoda el cubrebocas.

El caso sigue bajo investigación, ya que la joven de 22 años asegura que no sabe quién era o por qué fue atacada. Tras la agresión, fue llevada de urgencias a un hospital, donde recibe atención especializada.

Él me preguntó si sabía quién era y yo le contesté que no. Después me cortó y corrió. La punta de mi nariz fue desprendida", relató a medios locales.