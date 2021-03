Paramédico gay dice que le negaron la entrada a una mezquita por su aspecto y preferencias

Manchester, Inglaterra.- Un paramédico gay dijo que le prohibieron la entrada a una mezquita en Manchester debido a sus preferencias sexuales; el hombre había sido llamado para atender a un paciente que sufrió un ataque al corazón.

Durante una llamada a un programa de radio inglés, el hombre que se identificó como Tom dijo que, aunque la mayor parte de la comunidad musulmana lo tratan bien, hay sectores radicales donde ha recibido amenazas de decapitación.

Me echaron una mirada porque tengo varias perforaciones y tan pronto llegué a la puerta con uno de mis compañeros de trabajo, uno de los tipos (de la mezquita) se giró hacia mí y me preguntó: 'Disculpe, ¿cuál es su sexo?'", dijo.

Tom refirió que se sintió extraño con la pregunta y respondió que era un hombre. Sin embargo, las miradas extrañas no cesaron y continuó el extraño cuestionamiento.

El sujeto me dijo: 'Te ves curioso'. Le pregunté: '¿Quieres decir que me veo gay?' y él me respondió: 'Sí, eso es a lo que me refería'. Así que le contesté que era porque soy gay", declaró.