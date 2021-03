¡Alerta! Algunos desinfectantes de manos pueden causar cáncer por esta terrible razón

Connecticut, Estados Unidos.- Los desinfectantes de manos o popularmente conocidos como gel antibacterial, se han convertido en una herramienta indispensable para el cuidado de la salud, sin embargo, algunos de estos productos podrían ser causantes de cáncer, según recientes descubrimientos.

Valisure, es una farmacia en línea de Connecticut, la cual prueba la calidad y consistencia de algunos productos, en ese sentido, realizó un análisis de 168 marcas de desinfectantes y se encontró en un 17 por ciento de las muestras, una sustancia química llamada benceno.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el benceno es una sustancia química que podría provocar cáncer, sin embargo, esta sustancia por un corto periodo de tiempo puede ser tolerada, pero ante su uso constante, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) invita a los comercios y farmacias a retirar este tipo de productos dañinos.

Estos hallazgos son alarmantes y revelan un riesgo potencial grave para la salud pública'', aseguran los expertos.

Los resultados de estos análisis, fueron comprobados por el Centro de Instrumentación Química y Biofísica de la Universidad de Yale, entre las marcas más contaminadas se encuentran, Scentsational Soaps and Candles, The Creme Shop y Best Brands Consumer Products, los cuales comenzaron a vender este tipo de productos recientemente.

Los expertos aseguran que el benceno pudo haber introducido accidentalmente durante el proceso en el que se purifica el alcohol que mata a los gérmenes, durante la fabricación.

