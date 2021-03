James ve cómo amputan su pierna por consumir drogas; era adicto desde los 9 años

Gran Bretaña, Reino Unido.- Un adicto a las drogas vio cómo le amputaban una pierna después de 40 años de abuso de sustancias, comenzando con tan solo nueve años.

Se cree que James McNamara, de 50 años, fue el drogadicto más joven de Gran Bretaña. Tiene un total de 94 condenas previas que incluyen ataques violentos y hurtos en tiendas.

Un tribunal escuchó ayer cómo terminó la ofensa del drogadicto en julio después de que le amputaran la pierna. McNamara compareció ante un juez para ser sentenciado por robar un regalo de una tienda minorista en 2019.

Ya no es un peligro para el público, ya no está robando tiendas, está fuera de las drogas. El abogado defensor de Jonathan Manson dijo: "Perdió la pierna en julio pasado y su índice de ofensas se ha reducido literalmente a cero. Ya no es un peligro para el público, ya no está robando tiendas, está sin drogas y no está bebiendo".

"Debido a que había consumido drogas en exceso , su pierna tuvo que ser amputada en julio pasado".

El caso fue en el Tribunal del Sheriff de Paisley y se aplazó durante un mes, cuando McNamara será condenado por otro delito. El alguacil Seith Ireland.

McNamara recibió anteriormente una orden de prueba y tratamiento de drogas en un intento por limpiarlo. Hablando en 2019, el alguacil Sukhwinder Gill describió sus condenas pasadas como un "récord horrendo". "Tienes un historial bastante terrible de robos en tiendas, incumplimiento de órdenes judiciales, drogas y violencia".

Fuente: The Sun